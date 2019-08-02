Повезло: врачи рассказали о самочувствии попавших в массовое ДТП под Челябинском

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-02T07:42:22+03:00

Шансов выжить у водителя кроссовера не было. Прочим участникам аварии очень повезло. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com

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Драма на дороге разыгралась в полдень 1 августа. Тогда, напомним, на трассе Долгодеревенское-Кыштым в Аргаяшском районе водитель кроссовера Kia выходил в поворот и потерял управление. Его авто по касательной «чиркнуло» Nissan на встречной. После этого первая иномарка отрикошетила в UAZ Patriot. В отечественный джип далее врезалась Kia Rio.

Водитель кроссовера погиб на месте, до приезда медиков. С места аварии «скорые» увезли пятерых человек. О состоянии участников происшествия корреспонденту КП-Челябинск рассказали в пресс-службе Минздрава региона:

— Госпитализация никому не потребовалась. Все осмотрены в больницах и отпущены домой. Повезло.

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