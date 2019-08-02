Полиция задержала грабителя, нападавшего на женщин в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-02T09:45:46+03:00

Задержанный может быть причастен к другим преступлениям. Фото: УМВД по Челябинску.

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Оперативники задержали 27-летнего парня, ограбившего пенсионерку в Ленинском районе. Он подкараулил ее во дворе дома на ул. 9 мая и сорвал золотую цепочку с крестиком. Старушка вызвала полицию. Ущерб она оценила в 5 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили подозреваемого. Он во всем сознался. Сказал, что добычу уже продал, а деньги потратил. Парень не судим. А теперь за грабеж ему грозит до семи лет лишения свободы.

— Выяснилось, что задержанный причастен еще к одному ограблению. Сотрудники полиции не исключают, что жертв может быть значительно больше, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

ВАЖНО

Если вы пострадали от рук этого человека, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления. Можно обращаться круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU