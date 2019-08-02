Швыряло, как сухие листья: в Челябинской области погибли пенсионерка-автолюбительница и мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-02T09:48:15+03:00

Шансов выжить у пенсионерки не было. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com

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Вечером 1 августа на ул. Широкая в Снежинске погибла 64-летняя женщина. Пенсионерка управляла автомобилем ВАЗ-2106 и выехала на встречку. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, опасный маневр на этом участке дороги запрещен.

На встречной полосе «жигули» автолюбительницы врезались в Ниву Шевроле. За рулем ее был 74-летний пенсионер.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте: машину смяло сильным ударом. Водитель Нивы госпитализирован. Полиция устанавливает все обстоятельства по факту трагедии.

Тем же вечером на дороге Южноуральск — Магнитогорск, под Пластом, погиб мотоциклист. 30-летний мужчина за рулем байка Хонда, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Опель Астра. От удара мотоцикл отшвырнуло в сторону и он по касательной столкнулся с грузовиком Скания. Далее мотоцикл швырнуло на грузовой рефрижератор.

Водитель мотоцикла, житель Пласта, скончался на месте. Прав на вождение мотоцикла у него не было. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Мотоциклист погиб на месте. И у него шансов не было. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com

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