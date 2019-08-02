День ВДВ в Челябинске: десантники вышли на улицы с самого утра
2 августа по всему Челябинску ездят машины с флагами Воздушно-десантных войск РФ. В южноуральской столице отмечают День ВДВ.
— Дождя не испугались. С площади Революции сотня человек проследовала маршем к Вечному огню. Все очень мирно, настроение хорошее. Хотя некоторые мерзнут в одних тельняшках. После обеда процессия собирается отправиться в парк Гагарина, — передает корреспондент КП-Челябинск.
Накануне ветераны ВДВ жаловались в редакцию КП-Челябинск, что власти не помогают им в организации праздника. А скорее наоборот, всячески мешают. Например, десантники считают, что скейт-парк на площади Революции поставили, чтобы прогнать их.
Однако скейтеры были настроены мирно и пригласили служивых все же прийти и провести свое построение рядом с экстрим-парком.
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День ВДВ 2019 в Челябинске.
ИСТОЧНИК KP.RU