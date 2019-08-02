День ВДВ в Челябинске: десантники вышли на улицы с самого утра

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-02T09:56:03+03:00

День ВДВ в 2019 году проходит под дождем. Фото: канал «Е-Область»

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2 августа по всему Челябинску ездят машины с флагами Воздушно-десантных войск РФ. В южноуральской столице отмечают День ВДВ.

— Дождя не испугались. С площади Революции сотня человек проследовала маршем к Вечному огню. Все очень мирно, настроение хорошее. Хотя некоторые мерзнут в одних тельняшках. После обеда процессия собирается отправиться в парк Гагарина, — передает корреспондент КП-Челябинск.

Накануне ветераны ВДВ жаловались в редакцию КП-Челябинск, что власти не помогают им в организации праздника. А скорее наоборот, всячески мешают. Например, десантники считают, что скейт-парк на площади Революции поставили, чтобы прогнать их.

Однако скейтеры были настроены мирно и пригласили служивых все же прийти и провести свое построение рядом с экстрим-парком.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/723623" frameborder="0"></iframe> День ВДВ 2019 в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU