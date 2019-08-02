2019-08-02T10:05:56+03:00
Общество

Прокурор Челябинской области подключился к истории с реабилитационным центром, куда дети попадают через окно

Силовики проверят, что сделали чиновники, чтобы решить проблему
Сергей УФИМЦЕВ
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В единственный на весь Миасс реабилитационный центр можно попасть только через окно. Фото: Олег ЗОЛОТО.В единственный на весь Миасс реабилитационный центр можно попасть только через окно. Фото: Олег ЗОЛОТО.
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Прокурор Челябинской области Виталий Лопин назначил проверку ситуации с реабилитационным центром для детей-инвалидов в Миассе. Сотрудники прокуратуры дадут оценку местным чиновникам: что сделано или не сделано для решения проблемы.

Напомним, скандал разгорелся на днях после сюжета в СМИ. Родители детей-инвалидов пожаловались, что в единственный на весь Миасс реабилитационный центр можно попасть только через окно. Центральный вход расположен прямо у дороги — там слишком опасно. Поэтому посетители попадают внутрь с другой стороны дома.

— При выявлении нарушений закона будут приняты жесткие меры, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее доследственную проверку начал Следственный комитет. В мэрии уже думают, как сделать безопасный подход к реабилитационному центру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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