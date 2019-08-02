Пенсионеры Челябинской области получат по 700 рублей ко Дню пожилого человека

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-02T10:19:15+03:00

По решению главы региона Алексея Текслера сроки по единовременной выплате передвинуты с октября на август

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Хорошая новость: пенсионерам Южного Урала раньше срока начислят единовременную выплату, учрежденную ко Дню пожилого человека. Он отмечается 1 октября. По решению главы региона Алексея Текслера, деньги уважаемые земляки получат уже в августе. Размер выплаты — 700 рублей.

В списке получателей — те, кто достигнет на 1 октября 2018 года возраста: 55 лет — женщины, 60 лет — мужчины. Они должны иметь регистрацию по месту жительства и получать пенсию на территории Челябинской области.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе министерства социальных отношений региона, деньги поступят вместе с пенсией: или путем начисления на банковский счет, или — наличными, в почтовом отделении.

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ИСТОЧНИК KP.RU