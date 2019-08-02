Вместо «яиц дракона» у ЮУрГУ сделают тротуар

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-02T10:28:09+03:00

Камни создали барьер для авто, что очень не понравилось владельцам машин. Фото: «Челябинский урбанист»

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Два месяца назад лидер движения «Челябинский урбанист» произвел настоящий социальный взрыв своим проектом: край парковки у главного корпуса ЮУрГУ отгородили декоративными камнями. Тысячи горожан с ликованием приняли новшество и заполонили соцсети кадрами с булыжниками, которые прозвали «яйцами дракона». Ныне же их убрали.

Сейчас там ремонтируют коммуникации, разрыли асфальт. После окончания работ на этом месте планируется возвести полноценный тротуар. Об этом сообщает «Челябинск Сегодня», со ссылкой на главу Центрального района Виктора Ереклинцева, в чьем ведении находится земля.

— «Соблюдаем принцип непрерывности пешеходного потока на бульварах, поэтому часть парковки будет убрано. Вместо этих камней будет приподнятый тротуар из тротуарного камня. Люди смогут спокойно ходить. Решение уже принято и согласовано, — рассказал глава района.

Работы планируется закончить до конца летне-осеннего сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU