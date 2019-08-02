Один погиб, второго спасают врачи: фура врезалась в легковушку и вспыхнула на трассе в Челябинской области
Фура «Вольво» по непонятным причинам вылетела на встречную полосу и протаранила легковушку «Хонда». Обе машины съехали в кювет и вспыхнули. Автокатастрофа произошла утром 2 августа на трассе М-5 «Москва — Челябинск» в районе Миасса.
Возникла пробка на трассе. Приехавшие на место инспектора ДПС организовали реверсивное движение.
— Водитель «Хонды» погиб на месте. Водителя грузовика увезли в больницу с серьезными травмами, — рассказали в пресс-службе УГИБДД Челябинской области.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП. Возможно, у фуры отказали тормоза. Водитель сможет дать показания только после того, как врачи приведут его в чувство.
Фура и легковушка вспыхнули на трассе в Челябинской области.
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