Один погиб, второго спасают врачи: фура врезалась в легковушку и вспыхнула на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-02T10:42:41+03:00

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Фура «Вольво» по непонятным причинам вылетела на встречную полосу и протаранила легковушку «Хонда». Обе машины съехали в кювет и вспыхнули. Автокатастрофа произошла утром 2 августа на трассе М-5 «Москва — Челябинск» в районе Миасса.

Возникла пробка на трассе. Приехавшие на место инспектора ДПС организовали реверсивное движение.

— Водитель «Хонды» погиб на месте. Водителя грузовика увезли в больницу с серьезными травмами, — рассказали в пресс-службе УГИБДД Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП. Возможно, у фуры отказали тормоза. Водитель сможет дать показания только после того, как врачи приведут его в чувство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/723633" frameborder="0"></iframe> Фура и легковушка вспыхнули на трассе в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU