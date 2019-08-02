Жители Челябинской области опасаются за жизнь лосенка, которого поставили развлекать посетителей парка

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-02T11:28:56+03:00

Его новые хозяева поспешили заверить всех, что животное в порядке, но повели себя странно

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Тревогу подняли несколько жителей Сатки. В местном парке отдыха заметили лосенка.

— Он совсем маленький. На вид ему как будто дня три. Содержат в неподобающих условиях, — пишут пользователи в Сети.

— Лосенок уже не встает. В парке на наши вопросы только огрызаются, — передал обращение южноуральцев КП-Челябинск известный ветеринар Карен Даллакян.

Мы позвонили в Сатку.

— С лосенком все нормально. Его привезли к нам из Башкирии. Его мать убежала и оставила в лесу. Мы за ним ухаживаем, кормим. Не знаю, что там вам люди наговорили. Мы вообще не знаем кто вы и не хотим с вами разговаривать, — огрызнулись на другом конце провода и повесили трубку.

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ИСТОЧНИК KP.RU