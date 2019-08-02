Жители Челябинской области опасаются за жизнь лосенка, которого поставили развлекать посетителей парка
Тревогу подняли несколько жителей Сатки. В местном парке отдыха заметили лосенка.
— Он совсем маленький. На вид ему как будто дня три. Содержат в неподобающих условиях, — пишут пользователи в Сети.
— Лосенок уже не встает. В парке на наши вопросы только огрызаются, — передал обращение южноуральцев КП-Челябинск известный ветеринар Карен Даллакян.
Мы позвонили в Сатку.
— С лосенком все нормально. Его привезли к нам из Башкирии. Его мать убежала и оставила в лесу. Мы за ним ухаживаем, кормим. Не знаю, что там вам люди наговорили. Мы вообще не знаем кто вы и не хотим с вами разговаривать, — огрызнулись на другом конце провода и повесили трубку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU