2019-08-02T11:28:56+03:00
Общество

Жители Челябинской области опасаются за жизнь лосенка, которого поставили развлекать посетителей парка

Его новые хозяева поспешили заверить всех, что животное в порядке, но повели себя странно
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Лосенок выглядит болезненно. Фото: читатель КП-ЧелябинскЛосенок выглядит болезненно. Фото: читатель КП-Челябинск
Изменить размер текста:

Тревогу подняли несколько жителей Сатки. В местном парке отдыха заметили лосенка.

— Он совсем маленький. На вид ему как будто дня три. Содержат в неподобающих условиях, — пишут пользователи в Сети.

— Лосенок уже не встает. В парке на наши вопросы только огрызаются, — передал обращение южноуральцев КП-Челябинск известный ветеринар Карен Даллакян.

Мы позвонили в Сатку.

— С лосенком все нормально. Его привезли к нам из Башкирии. Его мать убежала и оставила в лесу. Мы за ним ухаживаем, кормим. Не знаю, что там вам люди наговорили. Мы вообще не знаем кто вы и не хотим с вами разговаривать, — огрызнулись на другом конце провода и повесили трубку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая развязка разгрузит пробки между Челябинском и Новосинеглазово
Мост по Троицкому тракту в Челябинске сдадут в ноябре
Пострадавшего в аварии под Миассом вертолетом отправят в ожоговый центр
В Челябинске стадион АМЗ восстановят за три года
Часть компании «Красное&Белое» вернули с Кипра в Россию
Алексей Текслер прибыл в детскую поликлинику Челябинска по жалобе многодетной матери
Контролеров домашнего ареста в Челябинске пересадили в новое помещение
Сквер возле института культуры в Челябинске будет готов осенью
В Челябинске восстановят фасад исторического здания центра «Театр + кино»
Один погиб, второго спасают врачи: фура врезалась в легковушку и вспыхнула на трассе в Челябинской области
Вместо «яиц дракона» у ЮУрГУ сделают тротуар
Пенсионеры Челябинской области получат по 700 рублей ко Дню пожилого человека
Прокурор Челябинской области подключился к истории с реабилитационным центром, куда дети попадают через окно
День ВДВ в Челябинске: десантники вышли на улицы с самого утра
Швыряло, как сухие листья: в Челябинской области погибли пенсионерка-автолюбительница и мотоциклист
Полиция задержала грабителя, нападавшего на женщин в Челябинске
Полиция не подтверждает слухи о группировке, которая терроризирует Теплотех в Челябинске
«Погиб на месте»: мотоциклист устроил массовое ДТП на ночной трассе в Челябинской области
Повезло: врачи рассказали о самочувствии попавших в массовое ДТП под Челябинском