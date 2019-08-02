В Челябинске восстановят фасад исторического здания центра «Театр + кино»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-02T11:42:45+03:00

«Комсомолка» узнала, каким он будет и сколько стоя работы

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Кинотеатр им. Пушкина давно делит кров с театром «Манекен». Фасад здания давно требует ремонта, но кого попало с мастерками к стенам не допустишь. Здание — объект культурно-исторического наследия. Поэтому ремонтировать его может только лицензированная на особые работы организация. Деньги на ремонт выделил областной бюджет — 55 млн. руб. Сейчас документы проекта проходят экспертизу. Зимой в здании центра «Театр + кино» заменят все окна и двери. Весной будущего года начнется оштукатуривание. В привычный бирюзовый цвет.

Челябинский бюджет выделил деньги на новые кресла для кинозала и кинопрокатное оборудование.

Деньги на ремонт выделил областной бюджет — 55 млн. руб

— Историческая ценность для нашего города. Отлично помню, как мы приезжали в кинотеатр с родителями, это всегда было событием, — сказал глава региона Алексей Текслер, приехавший посмотреть здание.

Кстати, перед фасадом планируется заменить асфальт.

— На тротуарную плитку? — поинтересовался корреспондент КП-Челябинск у начальника Управления культуры администрации Челябинска Элеоноры Халиковой.

— На асфальт, — ответила чиновница.

— Но плитка выглядит эстетичнее.

— Хорошо, мы подумаем.

Кстати, осмотрев верхний зал, «киношный», Алексей Текслер распорядился готовить заявку на ремонт верхнего зала и замену оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU