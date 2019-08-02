Сквер возле института культуры в Челябинске будет готов осенью

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-02T11:51:19+03:00

Алексей Текслер взял с подрядчика слово закончить земляные работы к 20 августа

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Места мало, но сквер вместится. Глава региона Алексей Текслер осмотрел строящийся объект у института культуры. Дорожки, освещение, новые скамьи, озеленение.

— Кто подрядчик? — интересуется глава региона

— Я, Спартак меня зовут, — улыбается смуглый мужчина.

— Когда закончите?

— В августе.

— Сквер в августе откроете? — уточняет Текслер.

— Нет, у меня только земляные работы. Скамьи устанавливает другой подрядчик.

— Почему разделили работы? — продолжает Текслер

— Так получилось, — осторожно отвечает глава Советского района Владислав Макаров.

— Дайте точный срок, когда закончите свои работы, — обращается Текслер к подрядчику Спартаку.

— 20 августа, у меня еще в других городах объекты.

— Все же давайте соломки подстелем: мало ли, погода какая будет, дожди там... Давайте конец августа обозначим для сдачи земляных работ, — говорит Макаров.

Сквер у института культуры в готовом виде обещают сдать к 1 октября.

— К зиме, — говорит Текслер, указывая, что в холод вряд ли кто-то будет пользоваться благоустроенным уголком.

— Ну, почему же, у нас сентябрь теплым обычно бывает, — осторожно возразил глава района Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU