Сквер возле института культуры в Челябинске будет готов осенью
Места мало, но сквер вместится. Глава региона Алексей Текслер осмотрел строящийся объект у института культуры. Дорожки, освещение, новые скамьи, озеленение.
— Кто подрядчик? — интересуется глава региона
— Я, Спартак меня зовут, — улыбается смуглый мужчина.
— Когда закончите?
— В августе.
— Сквер в августе откроете? — уточняет Текслер.
— Нет, у меня только земляные работы. Скамьи устанавливает другой подрядчик.
— Почему разделили работы? — продолжает Текслер
— Так получилось, — осторожно отвечает глава Советского района Владислав Макаров.
— Дайте точный срок, когда закончите свои работы, — обращается Текслер к подрядчику Спартаку.
— 20 августа, у меня еще в других городах объекты.
— Все же давайте соломки подстелем: мало ли, погода какая будет, дожди там... Давайте конец августа обозначим для сдачи земляных работ, — говорит Макаров.
Сквер у института культуры в готовом виде обещают сдать к 1 октября.
— К зиме, — говорит Текслер, указывая, что в холод вряд ли кто-то будет пользоваться благоустроенным уголком.
— Ну, почему же, у нас сентябрь теплым обычно бывает, — осторожно возразил глава района Макаров.
ИСТОЧНИК KP.RU