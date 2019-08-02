2019-08-02T11:51:19+03:00
Общество

Сквер возле института культуры в Челябинске будет готов осенью

Алексей Текслер взял с подрядчика слово закончить земляные работы к 20 августа
Поделиться:
Глава региона Алексей Текслер осмотрел строящийся объект у института культуры.Глава региона Алексей Текслер осмотрел строящийся объект у института культуры.
Изменить размер текста:

Места мало, но сквер вместится. Глава региона Алексей Текслер осмотрел строящийся объект у института культуры. Дорожки, освещение, новые скамьи, озеленение.

— Кто подрядчик? — интересуется глава региона

— Я, Спартак меня зовут, — улыбается смуглый мужчина.

— Когда закончите?

— В августе.

— Сквер в августе откроете? — уточняет Текслер.

— Нет, у меня только земляные работы. Скамьи устанавливает другой подрядчик.

— Почему разделили работы? — продолжает Текслер

— Так получилось, — осторожно отвечает глава Советского района Владислав Макаров.

— Дайте точный срок, когда закончите свои работы, — обращается Текслер к подрядчику Спартаку.

— 20 августа, у меня еще в других городах объекты.

— Все же давайте соломки подстелем: мало ли, погода какая будет, дожди там... Давайте конец августа обозначим для сдачи земляных работ, — говорит Макаров.

Сквер у института культуры в готовом виде обещают сдать к 1 октября.

— К зиме, — говорит Текслер, указывая, что в холод вряд ли кто-то будет пользоваться благоустроенным уголком.

— Ну, почему же, у нас сентябрь теплым обычно бывает, — осторожно возразил глава района Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая развязка разгрузит пробки между Челябинском и Новосинеглазово
Мост по Троицкому тракту в Челябинске сдадут в ноябре
Пострадавшего в аварии под Миассом вертолетом отправят в ожоговый центр
В Челябинске стадион АМЗ восстановят за три года
Часть компании «Красное&Белое» вернули с Кипра в Россию
Алексей Текслер прибыл в детскую поликлинику Челябинска по жалобе многодетной матери
Контролеров домашнего ареста в Челябинске пересадили в новое помещение
В Челябинске восстановят фасад исторического здания центра «Театр + кино»
Жители Челябинской области опасаются за жизнь лосенка, которого поставили развлекать посетителей парка
Один погиб, второго спасают врачи: фура врезалась в легковушку и вспыхнула на трассе в Челябинской области
Вместо «яиц дракона» у ЮУрГУ сделают тротуар
Пенсионеры Челябинской области получат по 700 рублей ко Дню пожилого человека
Прокурор Челябинской области подключился к истории с реабилитационным центром, куда дети попадают через окно
День ВДВ в Челябинске: десантники вышли на улицы с самого утра
Швыряло, как сухие листья: в Челябинской области погибли пенсионерка-автолюбительница и мотоциклист
Полиция задержала грабителя, нападавшего на женщин в Челябинске
Полиция не подтверждает слухи о группировке, которая терроризирует Теплотех в Челябинске
«Погиб на месте»: мотоциклист устроил массовое ДТП на ночной трассе в Челябинской области
Повезло: врачи рассказали о самочувствии попавших в массовое ДТП под Челябинском