Контролеров домашнего ареста в Челябинске пересадили в новое помещение

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-02T11:51:46+03:00

УИИ по Калининскому району переехало в здание на Цвиллинга 90а. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

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В каждом районе Челябинска есть уголовно-исполнительная инспекция. Эта структура подчиняется ФСИН и контролирует меры пресечения, не связанные с заключением в изолятор. В УИИ служат те самые сотрудники, которые надевают следящие браслеты в случае домашнего ареста и к ним же ходят отмечаться подсудимые. Накануне инспекцию по Калининскому району поселили в новое помещение.

— В течение нескольких лет филиал делил офис с коллегами из Курчатовского района. Но в конце 2018-го года ему было выделено собственное помещение общей площадью 92 квадратных метра. В новом помещении созданы все условия для нормального несения службы, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального ГУФСИН.

— В нашем филиале работают одиннадцать сотрудников. Осуществляют контроль за отбыванием наказания в виде условного осуждения, обязательных работ, исправительных работ, домашнего ареста и отсрочки отбывания наказания. В год по учетам проходят порядка двух тысяч человек, — рассказала начальник УИИ по Калининскому району города Челябинска Татьяна Казанцева.

Сейчас филиал УИИ по Калининскому району располагается по адресу Цвиллинга 90а. Тел.: (351) 237-26-36, 237-26-24.

ИСТОЧНИК KP.RU