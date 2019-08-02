2019-08-02T12:42:45+03:00
Общество

Часть компании «Красное&Белое» вернули с Кипра в Россию

В оффшорах челябинский бренд просуществовал недолго
Андрей АБРАМОВ
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«Красное&Белое» родилось в Копейске.«Красное&Белое» родилось в Копейске.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Известная на всю страну сеть магазинов «Красное&Белое», родом из Челябинской области, не так давно начала свой исход на Кипр. Там зарегистрировали несколько оффшоров, которые взяли в управление ООО, которые имеют отношение к «К&Б». Компания состоит из десятка юрлиц, записанных на разных людей. Часть из них выводили в офшорную зону, однако сейчас вновь вернули в Россию.

Сделать вывод об этом можно если вбить в бизнес-базах наименования компаний. Например ООО «Ледник» с челябинской пропиской, которое относится к холдингу, принадлежало кипрской компании. А теперь вновь вернулось к основателю бренда Сергею Студенникову. Такие же перестановку случились еще с парой фирм.

Владелец «К&Б» входит в список Forbes. В конце прошлого года силовики устроили на холдинг атаку: устраивали обыски и изъятия по всей стране. Ничего противозаконного не нашли. В этом году оперативные мероприятия провели в челябинском офисе.

Вывод сети в офшоры эксперты связывают с попыткой владельцев защитить бизнес и снизить налоговую нагрузку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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