2019-08-02T12:54:33+03:00
Общество

В Челябинске стадион АМЗ восстановят за три года

Жители окрестных домов пожаловались Алексею Текслеру на небрежное отношение чиновников к государственному имуществу
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Местные жители пожаловались Алексею Текслеру на состояние стадиона.Местные жители пожаловались Алексею Текслеру на состояние стадиона.
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Челябинец Алексей Дмитриевич живет на последнем этаже высотки в ЖК «Ярославский». Окна его квартиры глядят на стадион АМЗ. Точнее, когда-то спорткомплекс принадлежал заводу, а сейчас — городу. И сердце Алексея Дмитриевича кровью обливается: за полем почти не ухаживают, искусственная травка полегла, появились вмятины. Для челябинца поле важно тем, что на нем футболом 10 лет занимается его сын.

Болью о пренебрежительном отношении к госсобственности мужчина поделился с главой региона Алексеем Текслером, который приехал на стадион. Руководителю области сообщили, что вот-вот начнется реконструкция объекта, что установят новые трибуны и смонтируют освещение, устроят раздевалки.

А Текслер заявил, что обязательно на стадионе уложат новое покрытие, за которым будет уже должный уход.

— Я готов объехать все стадионы Челябинска, чтобы посмотреть их состояние и принять нужные решения, — сказал глава региона.

Горожане просят построить у стадиона ФОК. Алексей Текслер берет месяц на проработку вопроса.

Кстати, сейчас в семи спортшколах Челябинска футболом занимаются около 4 тысяч детей. На стадионе АМЗ — 270 детей, воспитанников «Академии футбола».

ИСТОЧНИК KP.RU

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