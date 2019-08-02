Пострадавшего в аварии под Миассом вертолетом отправят в ожоговый центр
Медики спасают водителя фуры, пострадавшего в аварии на трассе М-5. У него многочисленные травмы и ожоги. С места ДТП его госпитализировали в городскую больницу №2 Миасса. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в Челябинск.
— В течение сегодняшнего дня планируется перевести пациента в областной ожоговый центр, где он будет проходить дальнейшее лечение. Бригада врачей готовится к вылету за пострадавшим, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
Фура и легковушка вспыхнули на трассе в Челябинской области.
Напомним, автокатастрофа произошла сегодня, 2 августа, на трассе М-5 «Москва — Челябинск» в районе Миасса. Фура «Вольво» вылетела на встречную полосу и протаранила автомобиль «Хонда». Обе машины съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки скончался на месте, а водитель грузовика получил тяжкие травмы.
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