2019-08-02T13:11:10+03:00
Общество

Мост по Троицкому тракту в Челябинске сдадут в ноябре

Алексей Текслер торопит подрядчиков: городу нужна переправа
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Алексей Текслер прибыл на стройку путепровода.Алексей Текслер прибыл на стройку путепровода.
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Очертания путепровода по Троицкому тракту все четче. К ноябрю, как выпытал глава региона Алексей Текслер у представителя подрядчика АО «Южуралмост» Алексея Струговца, первая часть объекта будет сдана, и строители приступят к разбору старого путепровода. Окончательная сдача объекта назначена на осень будущего года.

Когда Алексей Текслер прибыл на стройку, зарядил мелкий дождичек.

— Каждый раз, когда сюда приезжаю, идет дождь. К удаче, — улыбнулся Текслер, напоминая о первом своем визите на Троицкий тракт в мае. Тогда дождь хлестал безудержно.

А журналисты припомнили, как буквально в прямом эфире Текслер тогда уволил начальника Управления дорожного хозяйства города Александра Шабалина. Поста чиновник лишился за срыв сроков начала программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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