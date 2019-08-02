2019-08-02T14:18:50+03:00
Общество

Чиновники объяснили, как в Челябинске поменяться путевками в детский сад

Это абсолютно законно, но делается крайне редко
Андрей АБРАМОВ
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Обмен путевками в детсады Челябинска вполне возможен.Обмен путевками в детсады Челябинска вполне возможен.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Мест в детских садах в Челябинске более-менее хватает. Но не всегда удается получить путевку в удобное учреждение. В комитете по делам образования Челябинска рассказали о порядке обмена местами в садике. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

В период майского распределения свыше 14 тысяч детей получили место в детском саду. До 15 августа садики ждут детей, которым были предоставлены путевки. Однако не всех родителей устроила путевка. Челябинцы имеют право подать заявление в районное или городское управление образования на перевод в предпочитаемом детсаду.

Чтобы попасть в выбранный садик, снова придется встать на очередь. Перевести в него смогут в зависимости от наличия свободных мест. Не все готовы ждать так долго. Поэтому вывешивают объявления в интернете об обмене путевками в детсад с другими родителями.

— Если к нам поступает совместное заявление о взаимообмене местами от родителей детей, являющихся воспитанниками одной возрастной группы двух разных детсадов, комитет осуществляет такой перевод вне очереди, — пояснила пресс-секретарь комитета по делам образования Челябинска Екатерина Самарина.

Практика взаимообмена в детсады в Челябинске и области действительно существует. Однако, как пояснили в комитете, носит единичные случаи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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