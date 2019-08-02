2019-08-02T14:38:54+03:00
Экономика

Скидки до 20%, бонусы и преференции при аренде автомобиля для держателей карт Mastercard

Собираетесь в отпуске арендовать автомобиль? Воспользуйтесь выгодным предложением компании Avis!
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При оплате бронирования автомобиля в Avis картой Mastercard Gold или Mastercard Platinum вы сможете получить скидку до 20%, бесплатное повышение класса автомобиля, а также дополнительные привилегии Avis Preferred. Чтобы воспользоваться специальным предложением, надо зарегистрироваться и оформить бронирование на сайте партнерской программы www.avisrussia.ru.

Полные условия акции можно узнать также на сайте партнеров.

Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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