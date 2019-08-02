Скидки до 20%, бонусы и преференции при аренде автомобиля для держателей карт Mastercard
Собираетесь в отпуске арендовать автомобиль? Воспользуйтесь выгодным предложением компании Avis!
Изменить размер текста:
При оплате бронирования автомобиля в Avis картой Mastercard Gold или Mastercard Platinum вы сможете получить скидку до 20%, бесплатное повышение класса автомобиля, а также дополнительные привилегии Avis Preferred. Чтобы воспользоваться специальным предложением, надо зарегистрироваться и оформить бронирование на сайте партнерской программы www.avisrussia.ru.
Полные условия акции можно узнать также на сайте партнеров.
Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.
ИСТОЧНИК KP.RU