Скидки до 20%, бонусы и преференции при аренде автомобиля для держателей карт Mastercard

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-02T14:38:54+03:00

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При оплате бронирования автомобиля в Avis картой Mastercard Gold или Mastercard Platinum вы сможете получить скидку до 20%, бесплатное повышение класса автомобиля, а также дополнительные привилегии Avis Preferred. Чтобы воспользоваться специальным предложением, надо зарегистрироваться и оформить бронирование на сайте партнерской программы www.avisrussia.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU