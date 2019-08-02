Рыбный цех, который заразил жителей Челябинска паразитами, закрыли по решению суда

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-02T14:44:55+03:00

Но это лишь одно из опасных предприятий

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В середине лета в Челябинске началась эпидемия описторхоза. Горожанам продавали зараженную рыбу. После этого в магазинах и складах устроили масштабные рейды. Один из таких прошел в цехе на Первой Потребительской. Установлено, что здесь коптили инфицированный продукт.

По решению Калининского райсуда деятельность предпринимателя решено остановить на 50 суток. Жертвами язя, который коптили здесь, стали 19 челябинцев. Сам предприниматель уверяет, что зла людям не желал и добровольно отдал свой продукт в лабораторию, когда пошли новости о заболевших. Анализы подтвердили, что рыба заразна, но было уже поздно.

После эпидемии, в Челябинске были изъяты тонны рыбы. Количество заболевших описторхозом превышает 60 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU