2019-08-02T17:15:57+03:00
Общество

Теремок на колесах. Полицейские в Челябинской области остановили иномарку, набитую гастрбайтерами

В микроавтобусе установили стеллажи для 18 пассажиров
Ольга АНТОНОВА
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В грузовом отсеке микроавтобуса везли даже маленьких детей. Фото: группа "Полиция Челябинской области" vk.comВ грузовом отсеке микроавтобуса везли даже маленьких детей. Фото: группа "Полиция Челябинской области" vk.com
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«Мерседес» с иностранными госномерами инспекторы ДПС остановили на трассе в Саткинском районе. Открыли дверь микроавтобуса, а внутри, как в теремке: полным-полно народу! При проверке документов выяснилось, что водитель передвигался в Уфу.

- При осмотре салона транспортного средства категории «С» сотрудники Госавтоинспекции насчитали 18 иностранных граждан. В том числе, четырех детей. Люди перевозились в грузовом отсеке фургона, в котором установлены стеллажи, - сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За нелегальное переоборудование микроавтобуса водитель привлечен к административной ответственности. Все пассажиры доставлены в отдел полиции для установления личности и законности их пребывания в нашей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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