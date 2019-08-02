В цирковой студии в Челябинской области травмирована пятилетняя девочка
Маленькая циркачка восстанавливает здоровье в больнице Южноуральска. По предварительным данным, пятилетний ребенок сорвался с большой высоты во время занятий на гимнастических кольцах в местной цирковой студии 31 июля.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, не обеспечивших исполнение требований безопасности при проведении спортивных занятий.
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