В цирковой студии в Челябинской области травмирована пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-02T17:47:21+03:00

Воспитанница поступила в больницу с повреждениями, характерными для падения с высоты

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Маленькая циркачка восстанавливает здоровье в больнице Южноуральска. По предварительным данным, пятилетний ребенок сорвался с большой высоты во время занятий на гимнастических кольцах в местной цирковой студии 31 июля.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, не обеспечивших исполнение требований безопасности при проведении спортивных занятий.

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