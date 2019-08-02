Пешеходам понравится. В спальном районе Челябинска появится прогулочная зона

2 Авг. 22:07 2019-08-02T22:07:00+03:00

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Если вы знаете Северо-Запад, представьте пешеходный участок Комсомольского проспекта: от ул. Красного Урала до ул. 40 лет Победы. Слава Богу, в лихие времена «дорожной революции» здешние широкие тротуары уцелели. И в следующем году здесь обустроят прогулочную зону, с детскими площадками, скамейками, цветниками и клумбами. Асфальт заменят на тротуарную плитку.

За эту идею на портале «Активный житель 74» проголосовали 43,72% жителей. Всего в опросе участвовали 796 человек - любители активного образа жизни. Потому за устройство велосипедных дорожек проголосовали более 85% респондентов.

Кстати, приложение «Активный житель 74» можно скачать в смартфон и планшет для Google Play и AppStore.

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ИСТОЧНИК KP.RU