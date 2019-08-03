Новая прогулочная зона появится на Северо-Западе Челябинска

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-03T08:01:30+03:00

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Место для создания уютного общественного пространства определяли голосованием на портале «Активный житель 74». В итоге решили: это будет территория на Комсомольском проспекте от улицы Красного Урала до улицы 40 лет Победы. Она набрала чуть ли не половину от всех голосов. Обустройство пройдет в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Что появится на прогулочной зоне на Комсомольском проспекте:

* детские площадки,

* скамейки и урны,

* цветы и кустарники,

* тротуарная плитка,

* велосипедные дорожки.

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ИСТОЧНИК KP.RU