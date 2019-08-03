Челябинский легкоатлетический марафон перенесут на городские улицы
Раньше легкоатлетический марафон всегда проводили в лесопарковой зоне Челябинска. Но в этот раз впервые решили перенести его на городские дороги. Это означает, что их нужно будет перекрыть от автомобилей. Но всего на несколько часов. Это коснется улиц Салавата Юлаева, Макеева и Университетской набережной.
СПРАВКА «КП»
Челябинский легкоатлетический марафон
Когда: 22 сентября
Где: стартуют от ледовой арены «Трактор» Дистанции: 42, 21 и 10 километров (стоимость для участников: от 500 руб.)
А также массовые старты на один и два километра (бесплатно)
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ИСТОЧНИК KP.RU