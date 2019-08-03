2019-08-03T08:59:32+03:00
Общество

Преступление и наказание: житель Челябинска оставил граффити на машине автохама

Горожане спорят, можно ли так поступать с чужим авто
Андрей СОКОЛОВ
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Припарковался на газоне и получил соответствующую надпись. Фото: vk.com/cheliabinsknetipПрипарковался на газоне и получил соответствующую надпись. Фото: vk.com/cheliabinsknetip
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Владелец большой иномарке припарковался прямо на газоне в одном из домов Челябинска. Через некоторое время на двери его автомобиля появилась большая черная надпись «ГАЗОН». Неизвестный житель решил проучить автомобилиста.

Фото попало в соцсети с подписью «Преступление и наказание». Горожане относятся к таким наказаниям неоднозначно.

— Пакость за пакость, — прокомментировал Павел Рутберг.

— Молодец, нечего где попало свои тачки оставлять, — написала Татьяна Григорьева.

Кстати, краска смывается обыкновенной водой, так что автомобилю это не повредит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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