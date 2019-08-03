Преступление и наказание: житель Челябинска оставил граффити на машине автохама
Владелец большой иномарке припарковался прямо на газоне в одном из домов Челябинска. Через некоторое время на двери его автомобиля появилась большая черная надпись «ГАЗОН». Неизвестный житель решил проучить автомобилиста.
Фото попало в соцсети с подписью «Преступление и наказание». Горожане относятся к таким наказаниям неоднозначно.
— Пакость за пакость, — прокомментировал Павел Рутберг.
— Молодец, нечего где попало свои тачки оставлять, — написала Татьяна Григорьева.
Кстати, краска смывается обыкновенной водой, так что автомобилю это не повредит.
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ИСТОЧНИК KP.RU