В Челябинске промышляет семья фальшивомонетчиков: как не попасться

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-03T09:23:45+03:00

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Сразу несколько постов о фальшивомонетчиках появилось в соцсетях. На одних фото, сделанных скрытыми камерами в магазинах, — женщина. На других — мужчина. Пострадавшие предполагают, что это муж и жена (либо сожители). Они нашли их совместные фото в соцсетях. Также иногда пара выходит на дело вместе.

— Мужчина пришел с сувенирной купюрой «2000 дублей» совершить покупку. Сверху положил 50 рублей, чтобы сдали ровную сдачу, — написала сотрудница магазина Ксения Бондаренко в группе «Мошенники Челябинска. Черный список».

А вот что рассказывает другая пострадавшая Марина Кучина:

— Дает фальшивую купюру , кладет сверху купюру настоящую и мелочь, чтобы ей дали сдачу круглой суммой. Несколько случаев в Челябинске уже было зарегистрировано с этой женщиной.

Как видите, схема одна и та же. Единственный способ не попасться на крючок мошенников: проверять все деньги. Игрушечные легко распознать. Для этого не нужно специального оборудования. На них написано «дубли». Мошенники исправляют буквы фломастерами. Так что смотрите внимательнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU