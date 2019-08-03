Автомобиль сбил собаку на глазах у ее маленького хозяина в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-03T09:43:54+03:00

Автомобилист сбил собачку на глаза у детей и не остановился. Фото: Неля Ахтямова, соцсети

И даже не остановился

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1 августа в поселке Нежном под Магнитогорском автомобиль пронесся рядом с играющими детьми и сбил маленькую домашнюю собачку.

— И даже не остановился. Со слов детей, даже не снизил скорость при виде собаки. Водитель, знай, собака не выжила, и можно считать, вы забрали у семьи часть души... — написала в группе «ВКонтакте» Неля Ахтямова.

Впрочем, пользователи соцсети считают, что хозяева собаки виноваты сами:

— Это ваша же безответственность! На прогулке собака должна быть на поводке.

— Сам недавно ехал по Нежному и матюкался от некоторых жителей. Дети бегают по дороге, собачка бегает там же сама по себе. Я буквально крался 5 км в ч. Щенок недешевой породы выбежал перед колесами и скрылся где-то под автомобилем. Пришлось остановиться и выйти из машины, чтобы убедиться, что собака не под колесами, — рассказал Олег Червяков.

Однако, если говорить о конкретной сбитой собаке, то автомобилисту грозит лишение прав за оставление места ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU