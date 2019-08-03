Автомобиль сбил собаку на глазах у ее маленького хозяина в Челябинской области
1 августа в поселке Нежном под Магнитогорском автомобиль пронесся рядом с играющими детьми и сбил маленькую домашнюю собачку.
— И даже не остановился. Со слов детей, даже не снизил скорость при виде собаки. Водитель, знай, собака не выжила, и можно считать, вы забрали у семьи часть души... — написала в группе «ВКонтакте» Неля Ахтямова.
Впрочем, пользователи соцсети считают, что хозяева собаки виноваты сами:
— Это ваша же безответственность! На прогулке собака должна быть на поводке.
— Сам недавно ехал по Нежному и матюкался от некоторых жителей. Дети бегают по дороге, собачка бегает там же сама по себе. Я буквально крался 5 км в ч. Щенок недешевой породы выбежал перед колесами и скрылся где-то под автомобилем. Пришлось остановиться и выйти из машины, чтобы убедиться, что собака не под колесами, — рассказал Олег Червяков.
Однако, если говорить о конкретной сбитой собаке, то автомобилисту грозит лишение прав за оставление места ДТП.
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