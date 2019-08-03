Жители Миасса пытаются разгадать странные граффити, заполонившие город
Жительница Миасса сфотографировала странный рисунок в салоне троллейбуса. Она встречала его уже не раз и в других местах.
— Кто-нибудь может объяснить, что это означает, — обратилась она к пользователям соцсети «ВКонтакте».
— Наверное, автор этого художества из психушки сбежал. Бегает галлюцинации свои рисует, — прокомментировала Валерия Синицына.
Рисунков таких по городу действительно много. Может, целая банда горе-художников промышляет?
— Это все один пацан рисует. Уже много лет. Зовут его Фантом. Настоящее имя — Серега. Это он изображает себя. Такое у него хобби, — написал Дмитрий.
Горожане хобби не поняли. Зачем везде рисовать одно и то же? Да и рисунки эти явно город не украшают.
— Вандализм это, а не хобби, — заключила Анна Кондратьева.
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