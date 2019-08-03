2019-08-03T10:50:07+03:00
Общество

Доброта заразительна: жители Челябинской области платят за незнакомцев

Люди благодарят за помощь в соцсетях
Андрей СОКОЛОВ
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Оплатить продукты незнакомца? Южноуральцы могут!Оплатить продукты незнакомца? Южноуральцы могут!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Бывает, на кассе в магазине не хватает на покупку совсем чуть-чуть. Или зайдешь в маршрутку и вспоминаешь, что кошелек забыл. Неприятная ситуация. Но иногда на помощь приходят они — добрые люди. Судя по постам в соцсетях, таких стало немало. Вот один из примеров.

— Спасибо большое мужчине, оплатившему покупку моей внучке в магазине на ул. Чапаева. Не смогла расплатиться карточкой, — написала Наталья Желещикова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» В VK.

Недавно мы писали о Николае Брынских из Копейска (блогер Колек), который провел благотворительную мини-акцию для пенсионеров. Он стоял возле кассы одного из супермаркетов и помогал бабушкам и дедушкам оплачивать их покупки.

Многие люди удивляются, зачем кто-то пытается за них заплатить. Не привыкли к такой доброте. На днях Николай провел два эксперимента: попытался подарить детям во дворе мороженое и ненавящево дать встретившейся на пути пенсионерке 200 рублей.

Николаю пришлось самому положить деньги в сумку пенсионерки. Кадр из видео героя материала.

Николаю пришлось самому положить деньги в сумку пенсионерки. Кадр из видео героя материала.

Некоторые дети смущались и отказывались. Но нашлись и ребята посмелее. А бабушка ни в какую не хотела принимать деньги.

— Я чужое никогда не беру, — говорила пенсионерка.

Николай пошел на хитрость: сказал, что деньги, вероятно, выпали у нее из сумки.

Напомним, горожане по-разному относятся к такой деятельности блогера. Кто-то хвалит его за помощь людям. Другие считают это всего-лишь пиаром.

Дети обрадовались мороженому. Кадр из видео героя материала.

Дети обрадовались мороженому. Кадр из видео героя материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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