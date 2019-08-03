Чиновницы из Челябинской области, присвоившие 900 тыс. руб. чужих премий, избежали уголовного наказания

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-03T11:11:31+03:00

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Экс-заместитель главы Троицка по финансам и экономике Марина Брунцова и бывший заместитель по общим вопросам Анна Чистякова присвоили себе 900 тыс. руб. Эти деньги должны были пойти на премии 15 человек в течении 2015 — 2017 года. Когда правда вскрылась, бывшим чиновницам предъявили статью «Превышение должностных полномочий». Сначала их даже отправили в СИЗО, но потом смягчили меру пресечения.

Троицкий городской суд освободил женщин от уголовной ответственности. Наказание — штрафы около 30 тыс. руб. одной и 40 тыс. руб. другой. Прокуратура не согласилась с таким наказанием, посчитав его слишком мягким. Однако, решение судьи осталось неизменным.

Кстати, как рассказали в прокуратуре Челябинской области, обвиняемые сознались в содеянном и возместили материальный ущерб пострадавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU