Челябинские антимонопольщики заставили компанию удалить ролик, в котором она назвала конкурентов мошенниками
Конфликт произошел между двумя предприятиями, занимающимися производством и продажей зернодробилок. Компания «А» пожаловалась в Челябинское УФАС России на компанию «Б» (назовем их условно так), что та на личной странице директора на YouTube разместила видеоролик с названием «Осторожно мошенники!»
В сюжете говорится о фирме «А»: что она использует оборудование, фотографии и награды фирмы «Б» и выпускает некачественную продукцию. Доказательства этого директор, опубликовавший ролик, предоставить не смог. Поэтому ему пришлось удалить сюжет, порочащий конкурентов.
Как сообщает пресс-служба челябинского УФАС России, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждать не будут.
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