Челябинские антимонопольщики заставили компанию удалить ролик, в котором она назвала конкурентов мошенниками

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-03T12:16:14+03:00

У фирмы не нашлось доказательств обвинений, которые она озвучила с своем ролике на YouTube Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

У нее не нашлось доказательств

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Конфликт произошел между двумя предприятиями, занимающимися производством и продажей зернодробилок. Компания «А» пожаловалась в Челябинское УФАС России на компанию «Б» (назовем их условно так), что та на личной странице директора на YouTube разместила видеоролик с названием «Осторожно мошенники!»

В сюжете говорится о фирме «А»: что она использует оборудование, фотографии и награды фирмы «Б» и выпускает некачественную продукцию. Доказательства этого директор, опубликовавший ролик, предоставить не смог. Поэтому ему пришлось удалить сюжет, порочащий конкурентов.

Как сообщает пресс-служба челябинского УФАС России, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждать не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU