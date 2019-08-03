2019-08-03T12:53:50+03:00
Здоровье

Челябинск оказался в числе лидеров по числу жителей с психическими расстройствами

Южноуральская столица вошла в пятерку такого рейтинга
Андрей СОКОЛОВ
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Челябинская психбольница.Челябинская психбольница.
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Говорят, нет здоровых людей, есть необследованные. Можно, конечно, и так себя утешать. На основе данных Минздрава за 2018 год сайт RT составил рейтинг регионов по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами. И Челябинская область оказалась на четвертом месте.

Вот как выглядит ТОП-5:

* Санкт-Петербурге — 4,7 тыс. пациентов.

* Москва — 2,8 тыс.

* Татарстан — 2,5 тыс.

* Башкортостан — 2,4 тыс.

* Челябинская область — 2,1 тыс.

Самыми «психически устойчивыми» оказались жители Ненецкого автономного округа (всего восемь пациентов), Чукотки, Магаданской и Мурманской областей, а также Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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