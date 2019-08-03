Почти полторы тонны нектаринов уничтожили в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-03T13:59:03+03:00

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Из оренбургской области на Южный Урал приехала партия нектаринов — всего 1,4 тонны. Выросли они в Узбекистане. При проверке товара оказалось, что фрукты заражены карантинными вредителями: восточной плодожоркой и калифорнийской щитовкой. Такие в Челябинской области не водятся. И чтобы они у нас не поселились, всю партию нектаринов пришлось утилизировать. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Челябинской области.

Партию нектаринов уничтожили на полигоне Увельского утильзавода в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU