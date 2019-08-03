Красный символ бесконечности появился на дне карьера в Сатке

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-03T15:21:40+03:00

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Необычный перфоманс прошел в Сатке в рамках нового проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В Березовском карьере Группы Магнезит красной тканью был «нарисован» символ бесконечности.

— Большая горизонтальная красная восьмерка на фоне серого промышленного пространства смотрится необычно. Автор проекта — художник, руководитель Департамента искусства и науки Университета Сорбонны в Париже Ольга Киселева. Подобный перфоманс был реализован художником в 2013 году в шахтерском городе Ланс на севере Франции.

Перфоманс в Сатке. Фото: Денис Шакирова

В Сатке воплотить проект в жизнь Ольге помогали магнезитовцы: бульдозерист начертил контуры символа бесконечности, а 10 сотрудниц Группы Магнезит выкладывали тканью символ. Планируется, что в будущем по следам события будет смонтирован видеофильм, а так же выйдет в свет книга, которая будет издана в Париже, — рассказал глава Саткинского района Александр Глазков в своем Инстаграме.

Фото: Денис Шакирова

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