2019-08-03T15:21:40+03:00
Общество

Красный символ бесконечности появился на дне карьера в Сатке

Бульдозеристы и художники объединились ради искусства
Андрей СОКОЛОВ
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Вот такое искусство. Фото: Денис ШакироваВот такое искусство. Фото: Денис Шакирова
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Необычный перфоманс прошел в Сатке в рамках нового проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В Березовском карьере Группы Магнезит красной тканью был «нарисован» символ бесконечности.

— Большая горизонтальная красная восьмерка на фоне серого промышленного пространства смотрится необычно. Автор проекта — художник, руководитель Департамента искусства и науки Университета Сорбонны в Париже Ольга Киселева. Подобный перфоманс был реализован художником в 2013 году в шахтерском городе Ланс на севере Франции.

Перфоманс в Сатке. Фото: Денис Шакирова

Перфоманс в Сатке. Фото: Денис Шакирова

В Сатке воплотить проект в жизнь Ольге помогали магнезитовцы: бульдозерист начертил контуры символа бесконечности, а 10 сотрудниц Группы Магнезит выкладывали тканью символ. Планируется, что в будущем по следам события будет смонтирован видеофильм, а так же выйдет в свет книга, которая будет издана в Париже, — рассказал глава Саткинского района Александр Глазков в своем Инстаграме.

Фото: Денис Шакирова

Фото: Денис Шакирова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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