Закрылся цех по производству копченой рыбы, из-за которого отравились 19 челябинцев

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-03T14:50:40+03:00

Но только на 50 суток

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Калининский районный суд Челябинска приостановил деятельность ИП, который коптил и продавал рыбу. Месяц назад 19 жителей Челябинска оказались в больнице с диагнозом описторхоз. Как оказалось, они отравились копченым язем от одного производителя.

— Производителем предприняты попытки для устранения нарушений. В частности, разработана программа производственного контроля на предприятии за соблюдением санитарных правил. Однако, соответствующего договора с организацией, имеющей лицензию, он не заключил. Также на предприятии начался ремонт, сотрудники прошли медкомиссиию, — сообщает пресс-служба Калининского районного суда Челябинска.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на 50 суток. За это время предприниматель должен устранить все нарушения. Постановление вступило в законную силу.

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