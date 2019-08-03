Трое жителей Зауралья жестоко избили и сбросили в реку подростка
Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Курганской области. Их обвиняют в убийстве 17-летнего юноши.
По информации следствия, год назад двое пьяных зауральцев в пылу ссоры жестоко избили 17-летнего парня. Удары наносили руками, ногами, топором и колуном. Затем они попросили знакомого на автомобиле вывезти свою жертву в соседнюю деревню и там сбросили с моста в реку.
О пропаже парня заявили его родные. Тело нашли на следующий день после убийства.
Обвиняемые не пытались помогать следствию. Наоборот, один из них даже порвал протокол очной ставки. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Курганской области, обвинение утверждено, скоро дело рассмотрит суд.
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