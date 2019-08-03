Трое жителей Зауралья жестоко избили и сбросили в реку подростка

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-03T15:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Курганской области. Их обвиняют в убийстве 17-летнего юноши.

По информации следствия, год назад двое пьяных зауральцев в пылу ссоры жестоко избили 17-летнего парня. Удары наносили руками, ногами, топором и колуном. Затем они попросили знакомого на автомобиле вывезти свою жертву в соседнюю деревню и там сбросили с моста в реку.

О пропаже парня заявили его родные. Тело нашли на следующий день после убийства.

Обвиняемые не пытались помогать следствию. Наоборот, один из них даже порвал протокол очной ставки. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Курганской области, обвинение утверждено, скоро дело рассмотрит суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU