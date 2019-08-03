2019-08-03T16:03:15+03:00
Общество

«Дождик скроет все следы»: Челябинской завод включил трубы на полную

Горожане снова жалуются на сильные выбросы
Андрей СОКОЛОВ
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Дым во время дождя. Фото: Евгений ВоробьевДым во время дождя. Фото: Евгений Воробьев
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Жители Челябинска отказываются привыкать к режиму черного неба. Они замечают, когда заводы начинают дымит еще пуще прежнего. Евгений Воробьев выложил в соцсети фото и видео с подписью «ЧЭМК делает выброс во время дождя».

— Всегда удивлялся, что вокруг ГОКа такой шум, а тут — в центре — такое творится, и никаких пикетов. Когда дымит, мимо проехать невозможно с открытыми окнами: слизистая раздражается моментально, — прокомментировал Олег Маркин в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» в ВК.

— Ага, врубили на полную. Типа дождик все скроет! — возмутилась Наталья Маркина.

— Там всегда так и дымит, просто во влажности это более отчетливо видно, — высказался Константин Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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