«Дождик скроет все следы»: Челябинской завод включил трубы на полную
Жители Челябинска отказываются привыкать к режиму черного неба. Они замечают, когда заводы начинают дымит еще пуще прежнего. Евгений Воробьев выложил в соцсети фото и видео с подписью «ЧЭМК делает выброс во время дождя».
— Всегда удивлялся, что вокруг ГОКа такой шум, а тут — в центре — такое творится, и никаких пикетов. Когда дымит, мимо проехать невозможно с открытыми окнами: слизистая раздражается моментально, — прокомментировал Олег Маркин в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» в ВК.
— Ага, врубили на полную. Типа дождик все скроет! — возмутилась Наталья Маркина.
— Там всегда так и дымит, просто во влажности это более отчетливо видно, — высказался Константин Никитин.
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