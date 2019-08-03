В челябинском поселке после опрессовки дали горячую воду и отключили холодную
Жители челябинского поселка Шагол рады окончанию опрессовки. Они с нетерпением ждали, когда дадут горячую воду, и можно будет нормально помыться. Вот только что-то пошло не так, и теперь у них нет холодной воды.
— Приехали в гости к тете. А у нее кипяток из обоих кранов бежит: и из горячего, и из холодного. Даже в туалете смывают кипятком! Если раньше одной холодной можно было еще как-то помыться, то одной горячей вообще никак. Адрес: ул. Героя России Молодова, 16. Никуда, говорит, не обращались. Ждут пока, — рассказала читательница КП-Челябинск Юлия.
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