Художница из Франции устроила перфоманс на дне карьера в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-04T07:59:51+03:00

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В Екатеринбурге проходит пятая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Одним из проектов, который состоялся в рамках выставки, стал перфоманс в Сатке. Здесь есть Березовский карьер, который стал «полотном» художника.

Проект реализовала профессор Сорбонны Ольга Киселева. На дне котлована она изобразила лемнискату — знак бесконечности. На него ушло 800 метров алой ткани. Трафарет для проекта чертили бульдозерами. Когда работа была завершена, «восьмерку» наснимали с разных ракурсов, чтобы затем смонтировать фильм. Фотографии покажут на итоговой выставке биеннале.

Фотографии выложил в своем инстаграме глава Саткинского района Александр Глазков. Березовский карьер разрабатывают с начала прошлого века. Здесь добывают магнезит, который затем идет на огнеупоры. Ныне ресурсы заканчиваются и в ближайшее время карьер затопят.

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