2019-08-04T09:58:28+03:00
Происшествия

Жителя Копейска задержали за кражу печи у местного жителя

Теперь ему грозит пять лет колонии
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
У жителя Копейска украли печь и металл на 12 тысяч рублей.У жителя Копейска украли печь и металл на 12 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Копейска пришел в местный отдел полиции. Рассказал, что со двора его дома злоумышленники похитили металл и отопительную печь. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли быстро. Сотрудники уголовного розыска задержали судимого 26-летнего копейчанина. Отнекиваться он не стал.

— Мужчина пояснил, что проник на территорию дома через забор и похитил имущество, что бы в дальнейшем продать в пункт приема металла. Похищенное изъято и возвращено владельцу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

Возбуждено уголовное дело за кражу. По статье грозит до пяти лет колонии. Подозреваемый под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница из Челябинской области собирает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения
Разрушенный барак в Челябинске превратили в детскую площадку
Дезориентированную бабушку разыскивают в Челябинской области
Следующая неделя в Челябинской области порадует погодой
«Пьют и пьют»: Челябинская область попала в антирейтинг Минздрава
«Ради бездарного проекта»: жителей Челябинска возмутила вырубка деревьев в парке
После алкогольного застолья житель Челябинской области остался без машины
После многочасового пожара в многоэтажке под Челябинском, объявлен сбор помощи
«Вонючий минтай и котлеты с костями»: в Магнитогорска массово жалуются на еду в детсадах
В контактном зоопарке в центре Челябинска перебили половину животных
Художница из Франции устроила перфоманс на дне карьера в Челябинской области
Жительницу Магнитогорска, объявившую голодовку, увезли в больницу
В челябинском поселке после опрессовки дали горячую воду и отключили холодную
«Дождик скроет все следы»: Челябинской завод включил трубы на полную
Трое жителей Зауралья жестоко избили и сбросили в реку подростка
Несколько квартир загорелись в доме с нелегальной надстройкой в Челябинской области
Закрылся цех по производству копченой рыбы, из-за которого отравились 19 челябинцев
Педагог челябинского вуза получила от студента взятку 30 тысяч рублей
Красный символ бесконечности появился на дне карьера в Сатке