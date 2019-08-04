Жителя Копейска задержали за кражу печи у местного жителя
Житель Копейска пришел в местный отдел полиции. Рассказал, что со двора его дома злоумышленники похитили металл и отопительную печь. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.
Подозреваемого нашли быстро. Сотрудники уголовного розыска задержали судимого 26-летнего копейчанина. Отнекиваться он не стал.
— Мужчина пояснил, что проник на территорию дома через забор и похитил имущество, что бы в дальнейшем продать в пункт приема металла. Похищенное изъято и возвращено владельцу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области
Возбуждено уголовное дело за кражу. По статье грозит до пяти лет колонии. Подозреваемый под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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