Жителя Копейска задержали за кражу печи у местного жителя

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-04T09:58:28+03:00

У жителя Копейска украли печь и металл на 12 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь ему грозит пять лет колонии

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Житель Копейска пришел в местный отдел полиции. Рассказал, что со двора его дома злоумышленники похитили металл и отопительную печь. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли быстро. Сотрудники уголовного розыска задержали судимого 26-летнего копейчанина. Отнекиваться он не стал.

— Мужчина пояснил, что проник на территорию дома через забор и похитил имущество, что бы в дальнейшем продать в пункт приема металла. Похищенное изъято и возвращено владельцу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

Возбуждено уголовное дело за кражу. По статье грозит до пяти лет колонии. Подозреваемый под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU