2019-08-04T10:04:02+03:00
Происшествия

После алкогольного застолья житель Челябинской области остался без машины

Подозреваемого отыскали среди гостей праздника
Андрей АБРАМОВ
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Похищенная иномарка.Похищенная иномарка.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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35-летний житель Каслей сообщил в полицию, что неизвестный похитил его Opel Astra. Статистика показывает, что если машина не отыскивается в первые сутки, то найти ее в дальнейшем проблематично. Однако сотрудники уголовного розыска быстро включились в работу и отыскали авто.

Подозреваемый в угоне живет в поселке Вишневогорск. Ему 25 лет. И с хозяином машины молодой человек знаком.

— Он рассказал, что после совместного распития спиртного, взял из кармана куртки потерпевшего ключи от иномарки, чтобы покататься на автомобиле. Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание до трех лет колонии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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