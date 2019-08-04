«Ради бездарного проекта»: жителей Челябинска возмутила вырубка деревьев в парке
4 августа жительница Тракторозаводского района Челябинска Наталья Лисевская написала в своей фейсбуке о вырубке деревьев. В доказательство приложила кадры с места событий.
— Прямо сейчас в парке Терешковой выпиливают деревья! Это уже за гранью добра и зла! Это экологический террор замешанный на жадности и безответственности властей, — написала челябинка.
Также горожанка предположила, что все делается ради реконструкции. В парке должны оборудовать новую зону отдыха.
— Ради бездарного проекта рубят здоровые деревья. Для чего? — задается вопросом челябинка.
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ИСТОЧНИК KP.RU