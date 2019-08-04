«Пьют и пьют»: Челябинская область попала в антирейтинг Минздрава
Министерство здравоохранения РФ опубликовала данные по числу пациентов психдиспансеров, проблемы которых связаны с употреблением алкоголя. В отчете за 2018 год учитывались лишь данные людей, которые впервые обратились за помощью к официальные больницы. В лидерах регионов, где больше всего людей страдают алкозависимостью, оказалась Челябинская область.
Если перевести данные отчета в рейтинг, то первые два места занимают Москва и Московская область. Следом идут Пермский край и Челябинская область. На Южном Урале около 2 400 человек обратились за медпомощью в связи с проблемами со спиртным.
Однако это вовсе не означает, что в Челябинске много пьют. Данные также свидетельсвтуют о том, что люди осознают проблему и просят помощи.
Кстати, меньше всего по данным Минздрава пьют на Кавказе. В Ингушетии за прошлый год на проблемы с алкоголем пожаловался один человек, а в Чечне — 59.
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