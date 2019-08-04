Следующая неделя в Челябинской области порадует погодой

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-04T11:57:08+03:00

В ближайшую неделю в Челябинской области будет стоять хорошая погода. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Август в Челябинской области начался с дождей и холодов. Однако уже 4 августа погода начала налаживаться. По данным интернет-порталов, на следующей неделе дневные температуры на Южном Урале будут около 20 градусов.

Временами будут идти дожди. Но серьезных ливней не предвидеться. В Челябинском гидрометцентре говорят, что август в регионе обычно бывает менее дождливым, нежели июль.

Единственное, что может испортить последний месяц лета, это штормовые ветра, которые последнее время зачастили на Урал. Здесь нужно следить за информацией МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU