Следующая неделя в Челябинской области порадует погодой
Август в Челябинской области начался с дождей и холодов. Однако уже 4 августа погода начала налаживаться. По данным интернет-порталов, на следующей неделе дневные температуры на Южном Урале будут около 20 градусов.
Временами будут идти дожди. Но серьезных ливней не предвидеться. В Челябинском гидрометцентре говорят, что август в регионе обычно бывает менее дождливым, нежели июль.
Единственное, что может испортить последний месяц лета, это штормовые ветра, которые последнее время зачастили на Урал. Здесь нужно следить за информацией МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU