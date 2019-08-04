Дезориентированную бабушку разыскивают в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-04T12:05:38+03:00

Она вышла из сада и пропала

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Раиса Денисова пропала 31 июля. Пенсионерка вышла из садового товарищества «Мичурина-6» в Магнитогорске. С тех пор ее никто не видел. Родные просят помощи в поисках бабушки.

По данным родственников, пожилая женщина направлялась домой на проспект Карла Маркса, 168. Близкие отмечают, что Раиса Андреевна страдает потерей памяти и может быть дезориентирована. Ростом она 160 см, худая, карие глаза, седые волосы.

Информацию о бабушке можно сообщить в полицию 02 или волонтерам (351) 2-777-911.

ИСТОЧНИК KP.RU