2019-08-04T12:26:54+03:00
Общество

Школьница из Челябинской области собирает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения

Девочка решила помочь детям Иркутской области
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Наводнение разрушило тысячи домов в Иркутской областиНаводнение разрушило тысячи домов в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Ученица пятого класса школы №13 в Кыштыме объявила сбор помощи. Школьница из Челябинской области придумала гуманитарную акцию «Рюкзак для друга». Девочку тронула трагедия Иркутской области, где этим летом бушует наводнение.

Ребенок предложил собрать принадлежности к школе ребятам из затопленных районов. В местном Доме детского творчества инициативу поддержали и под эгидой Российского движения школьников запустили площадку для сбора.

Школьные принадлежности готовы принимать по будням с 9:00 до 15:00 в Доме детского творчества в Кыштыме, кабинет № 11. Несите наборы ручек, карандашей, тетради. Вся канцелярия должна быть новой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разрушенный барак в Челябинске превратили в детскую площадку
Дезориентированную бабушку разыскивают в Челябинской области
Следующая неделя в Челябинской области порадует погодой
«Пьют и пьют»: Челябинская область попала в антирейтинг Минздрава
«Ради бездарного проекта»: жителей Челябинска возмутила вырубка деревьев в парке
После алкогольного застолья житель Челябинской области остался без машины
Жителя Копейска задержали за кражу печи у местного жителя
После многочасового пожара в многоэтажке под Челябинском, объявлен сбор помощи
«Вонючий минтай и котлеты с костями»: в Магнитогорска массово жалуются на еду в детсадах
В контактном зоопарке в центре Челябинска перебили половину животных
Художница из Франции устроила перфоманс на дне карьера в Челябинской области
Жительницу Магнитогорска, объявившую голодовку, увезли в больницу
В челябинском поселке после опрессовки дали горячую воду и отключили холодную
«Дождик скроет все следы»: Челябинской завод включил трубы на полную
Трое жителей Зауралья жестоко избили и сбросили в реку подростка
Несколько квартир загорелись в доме с нелегальной надстройкой в Челябинской области
Закрылся цех по производству копченой рыбы, из-за которого отравились 19 челябинцев
Педагог челябинского вуза получила от студента взятку 30 тысяч рублей
Красный символ бесконечности появился на дне карьера в Сатке