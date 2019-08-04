Школьница из Челябинской области собирает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения
Ученица пятого класса школы №13 в Кыштыме объявила сбор помощи. Школьница из Челябинской области придумала гуманитарную акцию «Рюкзак для друга». Девочку тронула трагедия Иркутской области, где этим летом бушует наводнение.
Ребенок предложил собрать принадлежности к школе ребятам из затопленных районов. В местном Доме детского творчества инициативу поддержали и под эгидой Российского движения школьников запустили площадку для сбора.
Школьные принадлежности готовы принимать по будням с 9:00 до 15:00 в Доме детского творчества в Кыштыме, кабинет № 11. Несите наборы ручек, карандашей, тетради. Вся канцелярия должна быть новой.
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