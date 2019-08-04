По центру Челябинска проехали сотни велосипедистов

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-04T14:09:47+03:00

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4 августа в Челябинске прошел пробег «Веломагистраль». Это всероссийская акция цель которой, пропаганда развития инфраструктуры для велосипеда в наших городах. Горожане стартовали от памятника Курчатову, доехали до площади Революции и свернули на Цвиллинга.

Многие автомобилисты были удивлены обилием велосипедистов, которые ехали по главным улицам. Все таки, полосы для велосипедистов у нас не созданы, да и условий для таких байкеров в городе толком нет.

— Развития велоинфраструктуры значит, стремление к экологичному, компактному, человекоориентрованному городу с устойчивым развитием. Велосипедистов в Челябинске не просто много, их очень много! А когда мы создадим базовую инфраструктуру, их количество утроится, как это показывает опыт других городов. Прекрасное событие! — отозвался в соцсетях о пробеге лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

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ИСТОЧНИК KP.RU