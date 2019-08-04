По центру Челябинска проехали сотни велосипедистов
4 августа в Челябинске прошел пробег «Веломагистраль». Это всероссийская акция цель которой, пропаганда развития инфраструктуры для велосипеда в наших городах. Горожане стартовали от памятника Курчатову, доехали до площади Революции и свернули на Цвиллинга.
Многие автомобилисты были удивлены обилием велосипедистов, которые ехали по главным улицам. Все таки, полосы для велосипедистов у нас не созданы, да и условий для таких байкеров в городе толком нет.
— Развития велоинфраструктуры значит, стремление к экологичному, компактному, человекоориентрованному городу с устойчивым развитием. Велосипедистов в Челябинске не просто много, их очень много! А когда мы создадим базовую инфраструктуру, их количество утроится, как это показывает опыт других городов. Прекрасное событие! — отозвался в соцсетях о пробеге лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU