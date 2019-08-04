В центре Челябинска иномарка пробила дорожное ограждение и застряла между деревом и домом
Авария случилась днем 4 августа. На улице Воровского Kia занесло и машину выбросило на тротуар. Иномарка снесла серой ограждение вдоль дороги и проехала десяток метров, пока на ее пути не возникло преграды.
Машина снесла водосток дома, лоток для уличной торговли и врезалась в дерево. После этого машина окончательно остановилась.
— Водитель не вписался в поворот. Кажется, мужчина за рулем был пьян. Никто не пострадал, — сообщили очевидцы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU