В центре Челябинска иномарка пробила дорожное ограждение и застряла между деревом и домом

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-04T14:16:37+03:00

На Воровского иномарка вылетела на тротуар. Фото из группы VK «Регион 74»

Очевидцы говорят, что водитель был не в себе

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Авария случилась днем 4 августа. На улице Воровского Kia занесло и машину выбросило на тротуар. Иномарка снесла серой ограждение вдоль дороги и проехала десяток метров, пока на ее пути не возникло преграды.

Машина снесла водосток дома, лоток для уличной торговли и врезалась в дерево. После этого машина окончательно остановилась.

— Водитель не вписался в поворот. Кажется, мужчина за рулем был пьян. Никто не пострадал, — сообщили очевидцы.

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