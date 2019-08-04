Иномарка, набитая гастарбайтерами, попала в аварию на трассе под Челябинском
ДТП произошло на трассе Челябинск-Троицк на выезде из города. По касательной столкнулись Opel и Hyundai. Кадры с места аварии очевидцы выложили в соцсети.
— Opel врезался в корейскую иномарку. В ней ехал ребенок, пристегнут не был. А вот в первой машине ехали восемь гастарбайтеров! — сообщают очевидцы.
Судя по кадрам с места аварии, серьезных травм удалось избежать. Хотя учитывая, что одна из легковушек была сверхмеры набита людьми, последствия аварии можно считать чудом.
— Ребенок из Hyundai жив. Пристегнуться ему мешал какой-то медицинский прибор на теле, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU