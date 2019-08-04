Иномарка, набитая гастарбайтерами, попала в аварию на трассе под Челябинском

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-04T15:27:28+03:00

Все эти люди ехали в одной машине. Фото из группы VK "Регион-74"

В другой машине ехал непристегнутый ребенок

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло на трассе Челябинск-Троицк на выезде из города. По касательной столкнулись Opel и Hyundai. Кадры с места аварии очевидцы выложили в соцсети.

— Opel врезался в корейскую иномарку. В ней ехал ребенок, пристегнут не был. А вот в первой машине ехали восемь гастарбайтеров! — сообщают очевидцы.

Судя по кадрам с места аварии, серьезных травм удалось избежать. Хотя учитывая, что одна из легковушек была сверхмеры набита людьми, последствия аварии можно считать чудом.

— Ребенок из Hyundai жив. Пристегнуться ему мешал какой-то медицинский прибор на теле, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU