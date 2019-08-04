2019-08-04T15:27:28+03:00
Происшествия

Иномарка, набитая гастарбайтерами, попала в аварию на трассе под Челябинском

В другой машине ехал непристегнутый ребенок
Андрей АБРАМОВ
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Все эти люди ехали в одной машине. Фото из группы VK "Регион-74"Все эти люди ехали в одной машине. Фото из группы VK "Регион-74"
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ДТП произошло на трассе Челябинск-Троицк на выезде из города. По касательной столкнулись Opel и Hyundai. Кадры с места аварии очевидцы выложили в соцсети.

— Opel врезался в корейскую иномарку. В ней ехал ребенок, пристегнут не был. А вот в первой машине ехали восемь гастарбайтеров! — сообщают очевидцы.

Судя по кадрам с места аварии, серьезных травм удалось избежать. Хотя учитывая, что одна из легковушек была сверхмеры набита людьми, последствия аварии можно считать чудом.

— Ребенок из Hyundai жив. Пристегнуться ему мешал какой-то медицинский прибор на теле, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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