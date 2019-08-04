«Тракторозаводскому приготовиться»: последний этап отключения горячей воды стартует в Челябинске 6 августа

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-04T15:48:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске на следующей неделе стартует заключительный этап опрессовок. С 6 августа отключение горячей воды ждет жителей Тракторозаводского района. Без «кипятка» оставят свыше ста домов, 12 детсадов и четыре больницы.

Опрессовку планируют завершить до 20 августа. Однако в администрации Челябинска предупреждают, что если в процессе ремонта окажется, что трубы серьезно повреждены, сроки могут продлить.

Где не будет горячей воды с 6 августа 2019 года в Челябинске

1-ой Пятилетки, 7, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57

40 лет Октября, 16, 18, 20, 21, 22

Белостоцкого, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21

Горького, 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 17

Грибоедова, 47, 48, 55, 55а, 57, 57а

Детская, 2а

Кулибина, 13

Ловина, 3, 5, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 38

Марченко, 7а, 7б, 7в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 31, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 37б, 39

Пр. Ленина, 4, 4а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20 (МКД), 22, 24, 26 и гостиница «Славянка» пр. Ленина, 20

Савина, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20

Танкистов, 136, 138, 138а, 138б, 140, 140а, 140б, 140в, 142б, 148, 148а, 148б, 148в, 150, 150а, 150б, 150в, 150г, 150д, 152, 152а, 154, 154а, 156б, 156в, 179

ИСТОЧНИК KP.RU